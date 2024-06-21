İstanbul'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı, şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı, şüpheliler yakalandı

Levent'te otomobille uygulamadan kaçan 4 şahıs, polis ile yaşanan kovalamacada bekçinin önüne düşen aracın lastiğine ateş açması sonucu janttan seken kurşunla bekçi bacağından yaralandı. Şüpheliler ise kıskıvrak yakalandı. Savcılık ifadesi sonrası 4 şahıs serbest bırakıldı.

21.06.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı, şüpheliler yakalandı

Levent'te otomobille uygulamadan kaçan şahıslarla polis arasında kovalamaca yaşandı

Bekçi önüne düşen aracın lastiğine uyarı ateşi açınca janttan seken kurşun bacağını yaraladı

Gözaltına alınan 4 şahıs savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı

İSTANBUL - Levent'te otomobille uygulamaya giren 4 şahıs, uyuşturucuları dışarıya atıp araçla kaçmaya başladı. Polis ile şahıslar arasında yaşanan kovalamaca esnasında trafik ışıklarında kapıyı tutan bekçi bir süre sürüklendi. Bekçi aracın lastiğine ateş açınca janttan seken kurşun onu bacağından yaralarken, 4 şahıs ise kıskıvrak yakalandı. Hareketli dakikalar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen 4 şahıs savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polis ekipleri uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen otomobildekiler camdan uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslarla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı

Dakikalarca süren kovalamacada Kağıthane Ortabayır'daki ana caddeye giren şüphelileri C.B. isimli bekçi, durdurmak için aracın kapısını tuttu. Ancak şahıslar kaçmaya devam edince bekçi birkaç metre sürüklendi. Silahına sarılan bekçi durdurmak istediği aracın lastiğine ateş açtı. Ancak janttan seken kurşun, bekçiyi bacağına isabet ederek yaraladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yere yattıkları kelepçelenen şahısların üst aramasında ve aracında herhangi bir şeye rastlanılamadı. Bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Savcılık tarafından serbest bırakıldılar

Adamların ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 4 şahıs, "kasten yaralama", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şahıs serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Olay, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı, şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 15:13:41. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı, şüpheliler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement