İstanbul'da Provokasyon Yapan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Provokasyon Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçuyla soruşturma açıldı.

01.07.2024 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı. Dün akşam Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan hesaplar Siber Polisi ve istihbarat birimlerince tespit edildi. Söz konusu provokasyon amaçlı hesap sahiplerinin kimlik bilgileri belirlendikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü ile paylaşıldı. Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili kışkırtıcı ve halkı tahrik eden hesap sahibi 6 şüpheli İstanbul'da 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu

Sosyal medyada sığınmacı karşıtlığı ve Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen söz konusu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 6 hesap yöneticisinin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, şüphelilere "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye genelinde 5. kol faaliyetinde bulunan sosyal medya provokatörlerine ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin bot, paylaşımların yüzde 68'nin ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, İstanbul, Kayseri, Güvenlik, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Provokasyon Yapan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:08 Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede Birçok kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
00:27 Suriye’deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede
00:04 Kabine’de iki değişiklik Özhaseki’nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu
23:02 Dışişleri’nden Suriye’nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama
22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
00:55 Penaltılarda Slovenya’yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa’nın rakibi oldu Penaltılarda Slovenya'yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
00:33 Onu hiç böyle görmediniz Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı Onu hiç böyle görmediniz! Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı
23:42 Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek Galatasaray’a imza atan Batshuayi’den olay açıklama Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek! Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama
23:12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti
22:48 Bakanlık harekete geçti Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak
22:18 Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış! İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı
21:57 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 04:59:07. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Provokasyon Yapan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement