İstanbul'da yemek yeme bahanesiyle gittiği restoranlarda, sandalyeye asılan mont ya da çantaların içinden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı restoranlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bazı restoranlarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis olay yerlerindeki güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızın görüntüsüne ulaştı. Görüntülerde suç ortağı ile birlikte müşteri gibi lokantalara giren hırsızın, arka masasında sandalyeye asılı mont ya da çantaların içinden hırsızlık yaptığı görüldü. Büyük bir soğukkanlılık içinde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin ardından hesabı ödeyerek olay yerinden ayrıldığı görüldü.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eşkalini belirlediği şüpheliyi Fatih'te düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Bulgaristan uyruklu şüpheli Stefan K.'nin (52) 2 suç kaydı olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin 5 Ocak 2024 tarihinde I.A.'nın 5 bin 100 dolarını, 13 Ocak 2024'te Zeytinburnu'nda İ.A.'nın bin 850 lira ve 150 eurosunu, aynı gün Beyoğlu'nda F.H.'nin 3 bin 800 lira ve 450 eurosunu çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Polis olaylar sırasında şüphelinin yanında bulunan kişiyi arıyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Restoranlarda Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca köyünde ava giden Recep Özer'in akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine ailesi ve akrabaları durumu bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Özer'in cansız bedeni Yağmur Kuyusu mevkiinde bulundu. Ceset otopsi için Güçlükonak Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Geyre Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, kaçak kazı yapan Ö.Ş ve A.A'yı suçüstü yakalayarak, kazıda kullanılan malzemelere el koydu. Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Moskova'da Konser salonuna 22 Mart'ta terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, şüphelilere karşı terör eylemleri kapsamında 1 ay 28 gün tutukluluk kararı verildi. Rachabalizoda ve Mirzoyev'in suçlarını kabul ettikleri belirtildi. Şüphelilerin yüzlerindeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de trafik akışını durdurup araç sürücüsünü bıçakla tehdit eden şüpheli ile aracına zarar verdikleri sürücüye tehditlerde bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçakçılık suçlarına yönelik denetimler sürdürülüyor. Dörtyol ilçesi Yeşilköy mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.K, B.S ve A.D. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, çanta içerisine zulalanmış 196,01 gram metamfetamin ve 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1295 şahıs, 1056 araç ve 298 motosiklet sorgulandı. Uygulama sonucunda 4 aranan şahıs yakalanırken, 9 kişiye yoklama kaçağı tebliği düzenlendi. Ayrıca yapılan aramalarda 3 tabanca, 29 fişek, 15 gram kannabinoid maddesi, 60 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Altınözü ilçesinde yapılan operasyonda A.K., Ö.F.M., A.A. ve H.K. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler adli mercilere teslim edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibinin rutin devriye görevi esnasında, aranan şahıs kaçmaya başladı ve polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında, toplamda 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Bakırköy sahilinde dalgalar oluştu. Fırtına sebebiyle deniz seferlerinde aksama yaşanırken, bazı vatandaşlar uyarılara rağmen sahilde yürüyüş yapmaya devam etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı. İskenderun Savaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede gerçekleşen operasyonda, masada bulunan 2 bin 400 TL para ve 670 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı. İş yeri işletmecisi hakkında yasal işlemler yapılırken, kumar oynayan şahıslara toplamda 141 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.
Diyarbakır'da yeni doğan bebeğini metruk bir eve terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, bebeğin bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda annenin bebeği terk ettiği ve suç işlediği tespit edildiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?