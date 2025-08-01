İstanbul'da Rüşvet İddialarıyla 25 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Rüşvet İddialarıyla 25 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Rüşvet İddialarıyla 25 Kişi Gözaltına Alındı
01.08.2025 16:53
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

İSFALT ve İETT ihalelerinde yolsuzluk iddiası: 9 şüpheli için tutuklama talebi

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında suç örgütünün İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'den aldığı ve fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Öte yandan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri de yapılmıştı.

İSFALT ve İETT ihalelerinde yolsuzluk iddiası: 9 şüpheli için tutuklama talebi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İSFALT İdari İşler Müdürü Murathan Altınışık, İSFALT Destek Hizmetleri Şefi Göktunç Şentürk, İSFALT Satınalma Müdürü Rana Uysal, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT İkitelli Garaj Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT Muhabese Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT Planlama Şefi Ülkü Kaya, İETT Kağıthane Garaj Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, İETT Emekli Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, İETT Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü Şefi Ahmet Savaş, İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, Erenay Delipınar, Murat Delice, Halil Yanmaz, Veli Rıdvanoğlu ve Vahdet Melikoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İSFALT ve İETT ihalelerinde yolsuzluk iddiası: 9 şüpheli için tutuklama talebi

9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 16 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi. Öte yandan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilen şüphelilerin arasında olduğu öğrenildi. İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu'nun arasında bulunduğu 9 şüphelinin ise tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin arasında yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, istanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Rüşvet İddialarıyla 25 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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