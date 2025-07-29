İstanbul'da Rüşvet İddiası: 25 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Rüşvet İddiası: 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

29.07.2025 11:24
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini yönlendirdiği iddia edilen suç örgütüne yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında İETT Genel Müdürü de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İsfalt ve İETT'den alınan ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 şüphelinin isimleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında suç örgütünün İsfalt ve İETT'den aldığı ve fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri de yapıldı.

25 şüphelinin isimleri ortaya çıktı

Polis ekiplerinin çalışması sürerken hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin isimleri ortaya çıktı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İSFALT İdari İşler Müdürü Murathan Altınışık, İSFALT Destek Hizmetleri Şefi Göktunç Şentürk, İSFALT Satınalma Müdürü Rana Uysal, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT İkitelli Garaj Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT Muhabese Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT Planlama Şefi Ülkü Kaya, İETT Kağıthane Garaj Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, İETT Emekli Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, İETT Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü Şefi Ahmet Savaş, İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, Erenay Delipınar, Murat Delice, Halil Yanmaz, Veli Rıdvanoğlu ve Vahdet Melikoğlu hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Rüşvet İddiası: 25 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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