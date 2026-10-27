İstanbul'da sağanak Pendik ve Tuzla'da caddeleri göle çevirdi, araçlar zorlandı - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak Pendik ve Tuzla'da caddeleri göle çevirdi, araçlar zorlandı

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İstanbul\'da sağanak Pendik ve Tuzla\'da caddeleri göle çevirdi, araçlar zorlandı
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İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, sabah saatlerinde Pendik ve Tuzla'da birçok noktayı su altında bıraktı. Ahmet Yesevi, Çamçeşme ve Aydınlı mahallelerinde caddeler göle döndü, araç ve otobüsler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Pendik ve Tuzla'da pek çok noktayı su bastı. Bazı yollarda su birikintilerinin yükselmesiyle araç ve otobüslerin ilerlemekte güçlük çektiği görülürken, alt geçitlerde biriken ve taşan sular ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Anadolu Yakası'nın bazı noktalarında hayat felç oldu. Özellikle Pendik'te Ahmet Yesevi, Çamçeşme ve Tuzla'da Aydınlı mahallelerinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı bazı caddeler adeta göle döndü. Suların yükselmesiyle araç ve otobüslerin seyir halinde ilerlemekte zorlandığı görülürken, bazı alt geçitlerde oluşan geniş su birikintileri ise görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak Pendik ve Tuzla'da caddeleri göle çevirdi, araçlar zorlandı - Son Dakika
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