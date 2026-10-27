İstanbul\'da sağanak Pendik ve Tuzla\'da caddeleri göle çevirdi, araçlar zorlandı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Pendik ve Tuzla'da pek çok noktayı su bastı. Bazı yollarda su birikintilerinin yükselmesiyle araç ve otobüslerin ilerlemekte güçlük çektiği görülürken, alt geçitlerde biriken ve taşan sular ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Anadolu Yakası'nın bazı noktalarında hayat felç oldu. Özellikle Pendik'te Ahmet Yesevi, Çamçeşme ve Tuzla'da Aydınlı mahallelerinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı bazı caddeler adeta göle döndü. Suların yükselmesiyle araç ve otobüslerin seyir halinde ilerlemekte zorlandığı görülürken, bazı alt geçitlerde oluşan geniş su birikintileri ise görüntülendi.