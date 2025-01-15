İstanbul\'da bir kişi daha sahte içkiden öldü

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İstanbul'da sahte alkol kabusu devam ediyor. Sahte içkiden zehirlenen 65 kişiden 19'u hayatını kaybederken 46 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Arnavurköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir bisiklet fabrikasında çalışan ve orada konakladıkları öne sürülen üç Türkmen işçi, sahte alkol nedeniyle fenalaştı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Fenalaşan işçiler önce Hadımköy Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Samat Tugalov isimli kişi hastanede yaşamını yitirirken aynı fabrikada çalışan diğer iki arkadaşının ise tedavisi devam ediyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı fabrika işleyişine devam ederken polis ekiplerinin satış ve üretim yapılan noktalarla alakalı çalışmaları devam ediyor.