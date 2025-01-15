İstanbul'da sahte alkol kabusu devam ediyor. Sahte içkiden zehirlenen 65 kişiden 19'u hayatını kaybederken 46 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Arnavurköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir bisiklet fabrikasında çalışan ve orada konakladıkları öne sürülen üç Türkmen işçi, sahte alkol nedeniyle fenalaştı.
Fenalaşan işçiler önce Hadımköy Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Samat Tugalov isimli kişi hastanede yaşamını yitirirken aynı fabrikada çalışan diğer iki arkadaşının ise tedavisi devam ediyor.
Olayın yaşandığı fabrika işleyişine devam ederken polis ekiplerinin satış ve üretim yapılan noktalarla alakalı çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da bir kişi daha sahte içkiden öldü - Son Dakika
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