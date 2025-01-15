İstanbul'da bir kişi daha sahte içkiden öldü - Son Dakika
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İstanbul'da bir kişi daha sahte içkiden öldü

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Arnavutköy'de bulunan bir bisiklet fabrikasında çalışan ve sahte içki nedeniyle hastanelik olan üç işçiden biri hayatını kaybetti. Diğer iki çalışanın hastanedeki tedavileri sürüyor.

15.01.2025 16:10
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İstanbul'da sahte alkol kabusu devam ediyor. Sahte içkiden zehirlenen 65 kişiden 19'u hayatını kaybederken 46 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Arnavurköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir bisiklet fabrikasında çalışan ve orada konakladıkları öne sürülen üç Türkmen işçi, sahte alkol nedeniyle fenalaştı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Fenalaşan işçiler önce Hadımköy Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Samat Tugalov isimli kişi hastanede yaşamını yitirirken aynı fabrikada çalışan diğer iki arkadaşının ise tedavisi devam ediyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı fabrika işleyişine devam ederken polis ekiplerinin satış ve üretim yapılan noktalarla alakalı çalışmaları devam ediyor.

İstanbul\'da bir kişi daha sahte içkiden öldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da bir kişi daha sahte içkiden öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • beyinsiz japon:
    Torunlari pepe seven aileler dernegine baskan secilen halam nezakete slm 2 0 Yanıtla
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