İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Ölü

İstanbul'da sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 88'e, ölü sayısı ise 38'e yükseldi.

17.01.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 88'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38'e yükseldi. Hastanede tedavisi devam eden 27 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 88 kişiden 38'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden 27 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, istanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Şam’da ikinci el eşya satış yasağı kalktı Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
13:36 Nihat Özdemir’den Suriye’deki geçici hükümetin Türkiye’ye yönelik vergi hamlesine tepki Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki
11:15 Binali Yıldırım’dan Erdoğan’ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum
11:10 Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
20:54 Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
20:27 İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak
20:16 Blinken’e son konuşmasında ’siyonizm’ protestosu: Bu soykırıma neden izin verdiniz Blinken'e son konuşmasında 'siyonizm' protestosu: Bu soykırıma neden izin verdiniz?
19:49 Belediye başkanından vahim iddia: İstanbul’un içme suyuna lağım karışıyor Belediye başkanından vahim iddia: İstanbul'un içme suyuna lağım karışıyor
19:44 Dışişleri Bakanlığı’ndan Biden’a kınama, Trump’a mesaj Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj
19:37 DEAŞ açık açık tehdit etti Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar DEAŞ açık açık tehdit etti! Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar
19:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 binden fazla şehide rağmen Gazze teslim alınamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 binden fazla şehide rağmen Gazze teslim alınamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 14:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.