İstanbul'da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı DEAŞ şüphelilerine operasyon: 48 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Kars'ın Susuz ilçesi Arpaçay yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile ana yola çıkan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mustafa Batuk hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Batuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Emin Emgin hayatını kaybetti. Traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda Emgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 müşteki tespit edildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli yapıldığı bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü olan S. A'nın uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul etmesi üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.
Üsküdar'da Kadir Gecesi dolayısıyla Şüheda Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. 15 Temmuz Derneği Kadir Gecesi'ne özel bir program düzenledi ve Hz. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif'i teravih namazının ardından halkın ziyaretine açıldı.
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