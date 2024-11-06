İstanbul\'da Scooter ile İşi Giderken Kazada Hayatını Kaybeden Mühendis Toprağa Verildi

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İstanbul'da havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette mühendis olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı, scooterla işe gittiği sırada tırın çarpması ile hayatını kaybetti. Merhum Çamlı'nın cenazesi ikindi ezanını müteakip kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, mezun olduktan sonra savunma sanayiine iş yapan özel bir şirkette çalışıyordu. İstanbul Pendik'te scooter ile ilerlerken bir tırın çarptığı 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı hayatını kaybetti. Çamlı'nın cenazesi Balıkesir'de Zağnospaşa Cami'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Cenazeye, aile yakınlarının yanında Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katılarak aileye taziyelerini iletti. - BALIKESİR