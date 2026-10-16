İstanbul\'da sel ve heyelanın ardından Kırklareli\'den personel desteği gönderildi

İstanbul'da sel ve heyelanın ardından Kırklareli'den personel desteği gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu; Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinden bölgeye personel, araç ve ekipman desteği sevk edildi. AFAD koordinesinde görev alacak ekipler, arama-kurtarma ve su tahliyesi çalışmalarına katkı sağlayacak.
Kırklareli'den sağanağın vurduğu İstanbul'a personel, araç ve ekipman desteği gönderildi.
İstanbul'da şiddetli sağanak yağışın yol açtığı sel ve heyelanın ardından, Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinden afetin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla personel, araç ve ekipman desteği sağlamak üzere bölgeye gönderildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara katılacak ekipler, arama-kurtarma ve su tahliye çalışmalarına destek verecek. Ekipler, selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için görev yapacak.
Kaynak: İHA
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