İstanbul\'da sel ve heyelanın ardından Kırklareli\'den personel desteği gönderildi

Kırklareli'den sağanağın vurduğu İstanbul'a personel, araç ve ekipman desteği gönderildi.

İstanbul'da şiddetli sağanak yağışın yol açtığı sel ve heyelanın ardından, Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinden afetin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla personel, araç ve ekipman desteği sağlamak üzere bölgeye gönderildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara katılacak ekipler, arama-kurtarma ve su tahliye çalışmalarına destek verecek. Ekipler, selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için görev yapacak.