İstanbul'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonde gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 2 avukatın da bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 5 ilde düzenlenen operasyonda aralarında şüpheli Yılmaz'da bulunduğu 14 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sek edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 3 şüpheli yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL