İstanbul'da sosyal medyada El Kaide ve DEAŞ'ı öven 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sosyal medyada El Kaide ve DEAŞ'ı öven 14 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı. Sosyal medya hesaplarındaki övücü paylaşımlar, 14 şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlandı.
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
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