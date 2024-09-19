İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı

3.Sayfa

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve 6'sının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'da elebaşılığını yurt dışında firar olan Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-26" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanırken 6'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, işyerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildi. - İSTANBUL