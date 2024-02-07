İstanbul'da takside taciz tartışması: Ücreti ödemeyen kadın iftira attı - Son Dakika
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İstanbul'da takside taciz tartışması: Ücreti ödemeyen kadın iftira attı

İstanbul Şişli'de bir kadın yolcu, bin lira tutan taksi ücretini ödememek için şoföre taciz iddiasında bulundu. Taksi sürücüsü ise olayı kayda aldığını ve kadının iftira attığını söyleyerek polis çağırmasını istedi. Olay anları ise araç içindeki kamera tarafından kaydedildi.

07.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:56
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İstanbul'da takside "taciz" tartışması: "Beni elledin" diyerek ücreti ödemedi

İSTANBUL - Şişli'de taksiye binerek Sultanbeyli'ye giden ve bin lira taksi ücretini ödemek istemeyen kadın yolcu ile şoför arasında "taciz" tartışması çıktı. Olayı kayda alan taksi sürücüsü, "beni elledin" diyen kadının para ödememek için kendisine iftira attığını ve araç içerinde de kamera olduğunu söyleyerek polis çağırmasını istedi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İddiaya göre, önceki akşam gece saatlerinde Şişli'den taksiye binen kadın müşteri Sultanbeyli'ye gitmek istedi. Sultanbeyli'ye gelen kadın, yaklaşık bin lira tutan taksi ücretini ödemedi. Taksici Serhat Dizgin, kadından taksi ücretini istedi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

Araçtan inen kadın, "beni elledin" diyerek parayı vermeyi reddetti ve polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine Dizgin de kadına "Tamam polise gideriz. İftara atarak paramı mı çalacaksın. Hadi polise gidelim. Aracın içinde de kamera var. Her şey kayıtlı" diyerek kadına tepki gösterdi. Taksi ücretini ödemeyen kadın yürüyerek yoluna devam ederken, o anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul\'da takside taciz tartışması: Ücreti ödemeyen kadın iftira attı
Kaynak: İHA

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