İstanbul\'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü\'nün internet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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İstanbul'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin, sahte site oluşturup, vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir kurumsal firmadan cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller satın aldıkları tespit edildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini kopyalayarak sahte site oluşturdukları belirlenen bir şebekeyi tespit etti. Söz konusu şebekenin, vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir kurumsal firmadan cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller satın aldıkları bilgisine ulaştı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin sonunda şebeke üyelerinin siparişini verdikleri cep telefonu ve dijital materyalleri, Eyüpsultan'da teslim edileceği adres belirlendi. Buluşma noktasının çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, söz konusu siparişleri teslim almaya gelen 2 şüpheli ile iş yeri sahibi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin kullandığı araçta ve adres içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 23 cep telefonu ve taşınabilir 1 batarya (powerbank) ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk olan 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL