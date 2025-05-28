İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Padişah fermanı ele geçirildi

Avustralya kökenli yabancı bir kişinin, atalarına ait olduğu gerekçesi ile Çanakkale Gelibolu'da elde ettiği Anzak'lara ait objeleri İstanbul Havalimanında yakalandığı öğrenildi

Ele geçirilen eserler arasında, Abdülhamit Han'a ait padişah fermanı ile Lidyalılara ait tarihi paralar ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen 6 ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen aralarında Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin de bulunduğu toplam 2 bin 922 tarihi obje ele geçirildi. Operasyonlarda, Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci yılında Osmanlı'ya karşı savaşan Anzak'lara ait olduğu gerekçesi ile Gelibolu'da topladığı eserleri yurt dışına götürmek isterken İstanbul Havalimanında yakalanan Avusturalya uyruklu bir kaçakçının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda, Kadıköy, Fatih ve İstanbul Havalimanı'nda 6 farklı operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlar biri Avusturalya uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, Lidyalılara ait olduğu değerlendirilen ve M.Ö. 7'nci yüzyıla tarihlenen sikkelerin de içinde yer aldığı, Roma, Bizans, Abbasi, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam bin 143 sikke ele geçirildi.

17, 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanlarla birlikte, aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonaların da aralarında bulunduğu 1671 obje bulundu. Bu belgeler arasında Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanların da yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, Milli Mücadele Dönemi'ne ait olduğu ve Gelibolu Yarımadası'ndaki kazılardan çıkarıldığı değerlendirilen 108 eser ve obje de ele geçirilenler arasında yer aldı.

Ele geçirilen eserlerin, halkın ziyaretine sunulmak üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliyle ilgili tahkikat sürüyor.

Operasyon sırasında İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Avusturalya uyruklu tarihi eser kaçakçısının, Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci yılında Osmanlı'ya karşı savaşan Anzak'lara ait olduğu gerekçesi ile Gelibolu'da topladığı eserleri yurt dışına çıkarmak istediği anlaşıldı.