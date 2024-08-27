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İstanbul'da tek teker yolculuk yapan motosikletli kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da tek tekerlek üzerinde giden motosikletli, tehlikeli şovuna ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Ardından polis ekipleri tarafından yakalanan motosikletliye toplam 28 bin 840 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 9 Haziran'da İstanbul'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek tekerlek üzerinde tehlikeli şekilde ilerledi. Ardından bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine harekete geçene Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın kimliğini tespit etti. Kimliği belirlenen H.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa, Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak, kullandırmak" maddesinden 25 bin 954 lira, "motorlu bisiklet ve bisikletlerde koruma başlığını kullanmamak" maddesinden 690 lira, "motorlu bisiklet ve bisikletlerde akrobatik hareketlerde bulunmak" maddesinden bin 506 lira ve "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 lira olmak üzere toplamda 28 bin 840 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.