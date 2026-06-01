İstanbul'da Telefon Hırsızlığında Dolandırıcılık Yöntemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Telefon Hırsızlığında Dolandırıcılık Yöntemi

İstanbul\'da Telefon Hırsızlığında Dolandırıcılık Yöntemi
01.06.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalınan iPhone için sahte Apple mesajlarıyla dolandırıcılık yapıldı, uzmanlar dikkatli olunmasını öneriyor.

İstanbul'da seyahati sırasında iPhone marka telefonu çalınan genç mimar, hırsızların, çalınan telefonların sahiplerine Apple'dan gönderilmiş izlenimi veren sahte mesajlar gönderdiğini, mesajdaki bağlantıya tıklayıp iCloud bilgilerini giren kullanıcıların telefonlarının kontrolünü kaybettiğini söyledi. Yaşadığı olayın ardından genç kadın, sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Mimar İncilay Tuyğun (37), yaklaşık bir ay önce yaptığı İstanbul seyahati sırasında iPhone marka telefonunun çalındığını belirterek yaşadığı süreci anlattı. Telefonun çalınmasının ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişinin ailesine ulaştığını ifade eden Tuyğun, dolandırıcıların kullanıcıları kandırmak için profesyonel yöntemler kullandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuyğun, "1 ay önce İstanbul seyahatimde Apple telefonum çalındı. Telefonlarımızda acil durumlarda ulaşılabilmesi için tıbbi kişi atamaları bulunuyor. Telefonun çalınmasının ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişi aileme ulaştı. Bize yardımcı olacağını söyleyerek çeşitli yönlendirmelerde bulundu" dedi.

Dolandırıcıların gönderdiği bağlantının Apple'ın resmi sayfası izlenimi verdiğini belirten Tuyğun, "Gönderdiği bir link üzerinden yardım etmeye çalıştı. Benim başka bir Apple cihazım olduğu için o cihaz üzerinden telefonu kilitledik. Ancak telefoncu olduğunu söyleyen kişinin gönderdiği linkte Apple'ın kendi sayfası açılıyor gibi görünüyor. Açılan sayfaya bilgiler girildiği anda telefonun kontrolü dolandırıcıların eline geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kendisinin bu tuzağa düşmediğini ancak çok sayıda kişinin mağdur olduğunu söyleyen Tuyğun, "Biz bu tuzağa düşmedik ancak bu yöntemle mağdur olan çok sayıda kişi var. Sosyal medyada bu konuda bir video hazırladık. O linke tıklayıp iCloud şifresini girerek telefonunu kaybeden ve mağdur olan birçok kişi bulunuyor" diye konuştu.

Dolandırıcılık ağının farklı şehirlerde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler aldıklarını aktaran Tuyğun, "Bu çetenin İstanbul, Adana, Aksaray ve Bursa'da faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz. Telefon çalındıktan sonra sizi arayıp kendilerini telefoncu olarak tanıtıyorlar ve bir link gönderiyorlar. O linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğiniz anda telefonun kontrolü onların eline geçiyor. Daha sonra telefonu sıfırlayarak başka bir kişiye satıyorlar" şeklinde konuştu.

Dolandırıcıların kullandıkları yöntemleri sürekli güncellediğini vurgulayan Tuyğun, "Sosyal medyada hazırladığımız videoda bu numaraları da paylaştık. Mesajlar, Apple ve Microsoft'tan geliyormuş gibi görünüyor. Daha önce kullanılan numaralar vardı, ancak yöntemlerini ve kullandıkları numaraları da güncellemişler" dedi.

Yaşadığı mağduriyetin ardından yetkililere başvurarak şikayetçi olan genç mimar, benzer durumlarla karşılaşabilecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle telefonun bulunması veya kilidinin kaldırılması vaadiyle gönderilen bağlantılara karşı temkinli olunması çağrısında bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Iphone, Mimar, Apple, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Telefon Hırsızlığında Dolandırıcılık Yöntemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı 8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Bu halini unutun Celal Şengör’ün inanılmaz değişimi Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

09:19
Fenerbahçe’den Lewandowski bombası
Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
08:35
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
08:27
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
07:46
Buca Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
07:10
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
07:04
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 09:24:53. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul'da Telefon Hırsızlığında Dolandırıcılık Yöntemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.