İstanbul'da Terör Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ ve gençlik yapılanması DGH'ya yönelik 4 ilçede düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimle ile TEM Şube ekipleri, bölücü terör örgütü ve onun çeşitli uzantılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/ Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) içerisinde İstanbul Tuzla'da faaliyet yürüten, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve örgütün gençlik yapılanması DGH saflarında faaliyet gösteren bazı şüpheliler tespit edildi. Belirlenen kişilere yönelik dün İstanbul'un 4 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL