İstanbul'da Terör Operasyonu: Belediyelere Yönelik Operasyonda 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Terör Operasyonu: Belediyelere Yönelik Operasyonda 10 Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da Terör Operasyonu: Belediyelere Yönelik Operasyonda 10 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da yapılan terör operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı terör örgütü PKK'ya katılmış, zanlıların Kandil ile bağlantıları tespit edilmiştir.

13.02.2025 14:34  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonunda 10 şüpheli yakalanmış ve bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Zanlılara yönelik soruşturmada Kandil'e uzanan detaylar ortaya çıktı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızının terör örgütü PKK'ya katıldığı, Elif Gül ve eşinin katılımda aktif rol aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, PKK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK içerisinde faaliyet gösteren ve 2024 yerel seçimlerinde "Kent Uzlaşısı" kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerinde Belediye Meclis Üyesi olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan Elif Gül'ün ikamet adresinde ele geçirilen dijital materyaller emniyet birimlerince deşifre edildi. Yapılan araştırmalarda; Elif Gül'ün PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

2014'te örgüt saflarına katıldı

Elif Gül ve eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte öz kızı olan ve 2013 yılında İstanbul'dan PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan "Roza Dersim" kod adlı Dilan Gül'ün 1 ve 2 Kasım 2014 tarihlerinde örgütün kırsal alanında çekilen fotoğraflarının bulunduğu ve Dilan Gül'ün PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.

Sözde özel kuvvetler kadrosunda

Ayrıca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katılan, örgüt içerisinde sözde "özel kuvvetler" isimli yapılanmanın sorumlularından olduğu bilinen, İstanbul, Ankara ve Kayseri illerinde gerçekleşen saldırıların eylem talimatlarını veren ve kırmızı kategoride aranan "Erhan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu'nun Elif Gül'ün dayısının oğlu olduğu ve 2019 yılında etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Öte yandan Elif Gül'ün, 1994 yılında Kars'tan PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan üst düzey örgüt mensubu "Reyhan" kod adlı Halime ÖZADIKTI ve Mustafa ŞAHİN ile birlikte 14 Kasım 2012 yılında çekilen görüntülerinin olduğu, Halime ÖZADIKTI isimli şahsın örgütün Suriye alanında faaliyet yürütüyor olabileceği değerlendirildi.

Ele geçirilen dijital materyallerde yer alan örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar emniyet birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sancaktepe Belediye, Politika, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Terör Operasyonu: Belediyelere Yönelik Operasyonda 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
13:07 Alarko Holding Başkanı İzzet Garih’e ölüm tehdidi Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
19:12 Ahmet Ercan, Ege Denizi’ndeki en kötü senaryoyu açıkladı Ahmet Ercan, Ege Denizi'ndeki en kötü senaryoyu açıkladı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
18:44 Adana Demirspor’u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho’ya salladı Adana Demirspor'u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho'ya salladı
18:22 Serdal Adalı’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt
18:09 Beşiktaş’ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak Beşiktaş'ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 14:52:57. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Terör Operasyonu: Belediyelere Yönelik Operasyonda 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.