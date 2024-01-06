 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da terör örgütü üyeliklerinden aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da terör örgütü üyeliklerinden aranan 4 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, DHKP/C, DAEŞ, PKK ve TKİP terör örgütleriyle bağlantılı olan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

İstanbul\'da terör örgütü üyeliklerinden aranan 4 kişi yakalandı
06.01.2024 - 23:07,
Abone Ol

İstanbul'da terör örgütü üyeliklerinden aranan 4 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütleri ile bağlantılı firari kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP/C, DAEŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, söz konusu örgütlerin bünyesindeki faaliyetleri sonucu adli makamlarca "aranan" kişileri takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve haklarında kesilmiş hapis cezası bulunan hükümlü örgüt üyelerine yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. TEM Şube ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, adı geçen örgütlerle bağlantılı 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalar ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Örgüt üyeleri ile ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güvenlik, Yakalama, Terör, İstanbul, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da terör örgütü üyeliklerinden aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti

Son Dakika
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 00:13:36. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü üyeliklerinden aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement