İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı - Son Dakika
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İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

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İETT'ye bağlı çalışan Özel Halk Otobüsü şoförleri, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde ödemelerini alamadıkları için eylem yaptı. Ellerinde pankartlar taşıyan şoförler, ''POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbulkart'ı kullanmayın. Ödemeleri bizim kişisel POS cihazlarımızla alacağız. Ulaşımın durmaması için, biz sizi mağdur etmek istemiyoruz. Ay sonuna kadar İBB'ye müddet verdik.'' dediler.

17.04.2025 17:01  Güncelleme: 17:32
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5-6 milyar TL alacakları olduğu iddiasıyla kontak kapatacaklarını duyuran özel halk otobüsü şoförlerinin isyanı sürüyor. Şoförler bugün İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde eylem yaptı.

Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsleri Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, "İstanbul Halk Otobüsü Esnafı olarak sizlere daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla gece gündüz demeden çalışmaktayız. Ancak son dönemde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ve karşılaştığımız haksız uygulamalar bu çabamızı sürdürülemez hale getirmiştir. Sorunlarımız büyüdükçe, artık bir çözüm bulmak zorundayız. İBB yetkilileri geçen sene 15 Mayıs'tan itibaren bizimle 4 defa burada görüşmelerine rağmen, verdikleri hiçbir sözü tutmamışlardır. Her seferinde bizi farklı politikalarla oyalamışlardır. Önce bizlere, 'Seçim bitsin ödemeleriniz yapılacak' dediler. 'İBB'ye ait mülkiyetler var satılacak, ödemenizi yapacağız. Taksi ihalesi var yapılacak, ödemenizi yapacağız' gibi bahanelerle bizi oyaladılar" dedi.

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

"İÇERİDE 3 BİN 41 ARACIN, 6 MİLYAR TL ALACAĞI VAR"

Ödenecek miktarın her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Güneş, "Şu an içeride 3 bin 41 aracın, 6 milyar TL alacağı var. Her aracın 2 milyona yakın alacağı içeride bulunmaktadır. Tarafımıza haksız uygulamalar yapılıyor. İETT tarafından uygulanan rotasyon politikaları araçlarımızın sık sık hizmet dışı kalmasına ve işlerimizin ciddi şekilde aksamasına yol açmaktadır. Bu uygulamalar geçim kaynağımızı tehdit etmekle kalmayıp, siz değerli halkımızın da ulaşımını zorlaştırmaktadır. Ayrıca her defasında buraya geldiğimizde yetkililer bize söz veriyor ama bu sözler tekrar tekrar tutulmuyor. Mağduriyetimiz her geçen gün büyüyor. İstanbul'da şu an hizmet eden sarı renkte gördüğünüz otobüslerin hepsi Özel Halk Otobüsleridir. İETT kendi araçlarını çalıştırmamakta. Bütün hizmeti gece gündüz, sabah saat 04.00'dan gece saat 01.00'a kadar biz sizi taşıyoruz. Ama ay sonu geldiğinde bizim ödememiz bize yapılmıyor. İstanbullular size haksızlık yapılıyor. Neden yapılıyor? Çünkü siz binmiş olduğunuz otobüsün parasını peşin ödüyorsunuz. Ama araya İBB girdiği için, İBB sizin paranızı, sizin hizmetinizi, bize sağlamamak için paranızın ödemesini yapmıyor. Sizin paranıza el koymuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an 16 milyonun ulaşım hizmet hakkını gasp etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarımızın ödenmemesi sebebiyle büyük bir mali krizin içerisine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen henüz, Aralık ayının ödemesini almadık. Sizin Aralık ayında bindiğiniz otobüsün, ücretini ödediğiniz otobüsün bedelini,biz Mayıs ayındayız hala almadık. Aralık ayında Taksim'den Eminönü'ne seyahat etmişsin, bana ödememi yapmışsın, bu para İBB'nin kasasında duruyor. Mayıs ayı gelmesine rağmen benim hak edişimi bana yatırmamış" dedi.

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

"ARAÇLARIMIZA KENDİ POS CİHAZLARIMIZI KOYACAĞIZ"

İBB yönetimine ay sonuna kadar müddet verdiklerini belirten Güneş, "İstanbul halkına şu uyarıyı yapıyoruz. İstanbul halkı, biz sizi mağdur etmek istemiyoruz. İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde, biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbulkart'ı kullanmayın. Ödemeleri bizim kişisel POS cihazlarımızla alacağız. Ulaşımın durmaması için, biz sizi mağdur etmek istemiyoruz. Kişisel POS cihazlarını araçlarımıza koyacağız, taşımalarımızı yapacağız. Ay sonuna kadar İBB yönetimine müddet verdik. Lütfen sizler de bize destek olun. İçerideki 6 milyar TL alacağımızın ödenmesi için İstanbulluların gerekli yardımlarını bekliyoruz" dedi.

İstanbul\'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden \'POS cihazı\' kararı
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Szka788304:
    hırsızın bedelini halk ödedi yilanoğlu trol koyun diyordunuz pariste içtiler konserlerde yediler belediyeyi soydular 123 34 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Yaa otobüsleri özelleştirince böyle oraları buraları kalkıyor insnaların. ayrıca tamamen siyasi olarak yapıldığını düşünüyorum. Ben İBB nin yerinde olsam özelleştirmeyi yok ederim. 40 101 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Her şey daha güzel olacak istanbul nimet nimet 109 14 Yanıtla
  • aragorn:
    eko o paralar ile villa almıştır ha ha ha ha 80 26 Yanıtla
  • Yavuz Polat:
    Adam U le ikinci dönem seçildi...İstanbul haketti...3. dönem p alır... Herşey çok güzel oldu... 82 21 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Yalan şoförlerin böyle bir talebi yok akp nin binalarında mi oraya toplanmışlar aceba o kadar tanıdığım şoför var yatıp kalkıp imamogluna dua ediyorlar işiniz gücünüz algı yaratmak şoförlerin tek derdi var 16 saat çalışıp 70 TL maaş almak İBB nin kadrolu şoförü ise 100 bin alıyor 8 saat çalışmaya 25 76 Yanıtla
  • Efem0909:
    Özgür Özele gidin sizin içinde bir miting yapıversin İBB mağdurları haklarını arıyor diye 71 10 Yanıtla
  • Kirker:
    şimdi hırsızı savunan üç beş çapulcu yazacak burda bunu ak parti yaptırıyor diye. hırsızı masum gösterdikleri gibi 62 14 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu özel halk otobüslerinin tamamen kaldırılmalı...Bu işi yapanlar gitsin doğuda hayvancılık yapsın daha çok para kazanırlar... 15 35 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Kirker,aktrölü...Bu ülkede olan biten her şeyden akp sorumludur unutma! 8 37 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bilgehan Göktürk pamdemi ve büyük deprem sonrası ekonomi etkilenmesin mi? trol dedikleriniz sizi ikaz etti uyardı sonuç ortada pariste yediler içtiler eğlendiler konserlerde para paylaştılar ülkenin ekonomisini eleştirmek ayrı etki etmek ayrı sen kimin trolüsün? 18 5 Yanıtla
  • Irfan Mengü:
    Beter olun sizler çok istediniz chp alın size şimdi 16 5 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    patladı gitti en sonunda desene İBB. balon du söndü 16 5 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Harikaa Her zaman olan sade vatandaşa oluyor. Ne chp si ne akı ne de dem lisi 6 2 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Gaza gelmeyin araç başı 1.5 milyon 5 1 Yanıtla
  • Sami Eti:
    Hergüzel çok şey olacak ?? 3 0 Yanıtla
  • Muhammed Korkavuş:
    hiç kimse de girip demiyor ki 6 milyar TL 3000 araç başına bölündüğünde 2 milyon para yapar 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı - Son Dakika
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