İstanbul'da Trafik Tartışması Kavga ile Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İstanbul'da Trafik Tartışması Kavga ile Bitti

31.07.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de yol verme meselesi yüzünden sürücüsünü yumruklayan kişi yakalandı ve ceza aldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücünün kamyonetini yumruklayarak küfürler savuran şahıs yakalandı. Yakalanan sürücüye idari para cezası uygulandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Küçükçekmece ilçesi İkitelli Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, kamyonetiyle nakliyecilik yapan bir sürücü, müşteri adresine teslimat yapmak için aracını cadde kenarına yanaştırmak istemiş, manevra yaptığı sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü ise kamyonetin yavaşlamasına sinirlenerek kornaya basmıştı. Bu sırada taraflar arasında sözlü tartışma başlamış ardından tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracını yolun ortasında durdurarak aşağı inmişti. Öfkeli sürücü, kamyonete doğru yönelip önce sürücünün kapısını zorlayarak açmaya çalıştı sonrada camını yumruklamaya başlamıştı. Ardından yüksek sesle küfürler savuran sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin camını yumruklayarak küfürler savuran sürücünün görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, plaka bilgilerinden trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın kimliği belirlendi. Tespit edilen K.I. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışta bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Politika, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, trafik, Kavga, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Trafik Tartışması Kavga ile Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Haberler.com’un sahibi Ekrem Teymur’dan Mirat Haber’e ziyaret Haberler.com'un sahibi Ekrem Teymur'dan Mirat Haber'e ziyaret
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Starbucks’ın küresel satışları çakıldı Starbucks'ın küresel satışları çakıldı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
23:25
“Müziğin sesini kısın“ diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
"Müziğin sesini kısın" diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
23:25
Edirne’den acı haber Uzman çavuş şehit oldu
Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
22:45
Bursa’da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
22:39
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
22:37
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü
Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
22:31
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:42
Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray
Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:20
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 16:01:14. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Trafik Tartışması Kavga ile Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.