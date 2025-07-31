İstanbul'da Trafik Tartışması Kavga ile Bitti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücünün kamyonetini yumruklayarak küfürler savuran şahıs yakalandı. Yakalanan sürücüye idari para cezası uygulandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Küçükçekmece ilçesi İkitelli Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, kamyonetiyle nakliyecilik yapan bir sürücü, müşteri adresine teslimat yapmak için aracını cadde kenarına yanaştırmak istemiş, manevra yaptığı sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü ise kamyonetin yavaşlamasına sinirlenerek kornaya basmıştı. Bu sırada taraflar arasında sözlü tartışma başlamış ardından tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracını yolun ortasında durdurarak aşağı inmişti. Öfkeli sürücü, kamyonete doğru yönelip önce sürücünün kapısını zorlayarak açmaya çalıştı sonrada camını yumruklamaya başlamıştı. Ardından yüksek sesle küfürler savuran sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin camını yumruklayarak küfürler savuran sürücünün görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, plaka bilgilerinden trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın kimliği belirlendi. Tespit edilen K.I. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışta bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL