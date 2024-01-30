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İstanbul'da trafikte tartışma sonucu darp edilen kişi kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da trafikte tartışma sonucu darp edilen kişi kamerada

İstanbul TEM Otoyolu Baltalimanı-Levent bağlantı yolunda yol verme tartışması sonucu aracından inen üç kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti. Yerde darp edilen kişiyi sevgilisi kurtarmaya çalıştı. Kavga, kameralara anbean yansıdı.

İstanbul\'da trafikte tartışma sonucu darp edilen kişi kamerada
30.01.2024 - 00:09,
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İstanbul'da trafikte tartıştan tarafların yumruklu kavgası kamerada

Sevgilisinin gözü önünde 3 kişi tarafından darp edildi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Baltalimanı-Levent bağlantı yolunda yol verme tartışması sonucu aracından inen üç kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti. Yerde 3 magandanın tekme ve yumruklarına maruz kalan kişiyi sevgilisi kurtarmaya çalıştı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, kameralara anbean yansıdı.

Olay, dün TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı-Levent bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki sürücü trafikte yol verme nedeniyle zıtlaşmaya başladı. Ardından araçlarını kenara çeken sürücüler, arabalarından indi.

Sevgilisinin gözü önünde darp edildi

Bir araçtan inen üç kişi, diğer araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla bir anda saldırırken, sevgilisinin yerde darp edildiğini gören kadın, feryatlarla çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Dakikalarca tekme ve yumruklardan nasibini alan sürücüyü trafikteki diğer sürücüler güçlükle kurtarmayı başardı. Yaşananlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(GA-DCC-SB-

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da trafikte tartışma sonucu darp edilen kişi kamerada - Son Dakika


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