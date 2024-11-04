İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 142 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 142 Gözaltı

İstanbul'da internet üzerinden uyuşturucu satışı yapan 142 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.

04.11.2024 10:42
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İnternet siteleri, sosyal medya platformları ve bu platformlarda oluşturulan sohbet odaları, anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan iletişim gruplarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen 142 kişi, İstanbul genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili sanal devriye çalışmaları neticesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, internet siteleri, sosyal medya platformları ve bu platformlarda oluşturulan sohbet odaları, anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan iletişim gruplarında uyuşturucu madde satışında bulunulduğu tespit edildi.

142 kişi gözaltına alındı

155 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Saat 05.00'da düzenlenen operasyonlarda 142 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 2 kilo 647 gram skunk, 1 kilo 476 gram ketamin, 641 gram sentetik kannabinoid, bin 20 adet sentetik ecza, 413 gram kokain, 384 extacy hap, 100 gram kenevir tohumu, 39 adet LSD maddesi, 34 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 2.55 gram sihirli mantar tozu maddesi, 850 gram kimyasal katkı maddesi, 287 gram aseton, 3 hassas terazi, 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 18 fişek, 179 bin 860 lira 4 bin 20 dolar ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 142 Gözaltı - Son Dakika

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