İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda 184 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

08.08.2024 15:47
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda 184 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 56 kilo 400 gramı kokain, 127 kilo 840 gramı Marihuana olmak üzere toplamda 184 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Bağcılar ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde ve uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan 5 araçta yapılan aramalarda 50 parça halinde toplam 56 kilo 400 gram kokain, 10 koli halinde 127 kilo 840 gram gelen Marihuana olmak üzere toplamda 184 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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