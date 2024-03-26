İstanbul\'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-8' operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, kahraman polisimiz çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, Arnavutköy ilçesindeki bir adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen 'NARKOÇELİK-8' adlı operasyon çerçevesinde çıkan çatışma sonucu 1'i yaralı olmak üzere 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şüpheliler hakkında bilgiler veren Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yaralı olarak yakalanan şüpheli E.E.'nin çok sayıda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, kasten adam yaralama, hırsızlık ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından sabıka kaydı bulunduğu, ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçlarından arama kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli F.A.'nın görevi yaptırmamak için direnme, uyuşturucu madde kullanma, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarından suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli Y.D.'nin, uyuşturucu madde imalatı, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından sabıka kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli V.K.'nin uyuşturucu madde imalatı, çok sayıda kasten yaralama, hırsızlık, yağma, meskun mahalde ateş etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit suçlarından suç kaydı bulunduğu, ayrıca uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, gece vakti yağma, meskun mahalde ateş etme, kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız silah kullanımı suçlarından ise aranması bulunduğu tespit edildi. Şüpheli Ç.K.'nin kasten öldürme, çok sayıda uyuşturucu madde imalatı, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından suç kaydı bulunduğu, ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçu ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edildi."
Operasyonlar sonucunda birçok suç aletinin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 1 adet otomatik av tüfeği, 5 adet hassas terazi, 11 adet telefon, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu" bilgilerini aktardı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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