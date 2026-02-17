İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması: 17 Ünlü Gözaltında - Son Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması: 17 Ünlü Gözaltında

17.02.2026 09:43
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, fenomen Hakan Kakız ve modacı Kemal Doğulu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlarından 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu Terzi isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, fenomen Hakan Kakız, modacı Kemal Doğulu, Murat C., Barış T., 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Ö., 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan K. ile Nailcan K., Alihan T., Tolga S., Ramazan B., Aygün A., Buse Görkem N., oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan K. olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

