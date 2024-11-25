İstanbul\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

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İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 3 şahıstan 2'si suçüstü yakalandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçildi.

İstanbul Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik önlemlerini alarak beklemeye başlayan polis ekipleri, adrese 2 şüpheli şahsın geldiğini gördü. Şahısların uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği belirlenmesi üzerine M.A.İ. ve E.T. isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında; 22,05 gram bonzai, 1 adet cep telefonu, 2 bin 645 TL para ele geçirildi.

Ayrıca, 21.11.2024 tarihinde Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda M.S.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 231,55 gram taş kokain, 1 adet hassas terazi, 28 bin 155 TL nakit para, 17 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan M.S.K. isimli şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, M.A.İ. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. E.T. isimli şüpheli şahıs da serbest bırakıldı. - İSTANBUL