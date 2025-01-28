İstanbul'da Yasadışı Bahis Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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İstanbul'da Yasadışı Bahis Çetesi Çökertildi

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı, 100 milyon lira mal varlığına el konuldu.

28.01.2025 22:04
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İstanbul'da yasadışı bahis operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

Bahis şebekesine operasyon: 100 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suç organizasyonu operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı. 100 milyon lira civarında mal varlıklarına tedbir kararı konulurken, ele geçirilen malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının tespit edilerek şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 11 ilde 07.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasadışı bahis sitelerinde para yatırma-çekme işlemleriyle, paravan şirketler kurarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

54 şüpheli gözaltına alınırken 23 şüpheli tutuklandı

Yapılan operasyon sonrasında şüphelilerin yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri suç gelirleri ile edindikleri 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 farklı bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon Türk Lirası tutarında mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Operasyon neticesinde 54 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 54 şüpheliden 23 şüpheli tutuklanırken 31 şüpheli hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Çok sayıda doküman ve para ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet soğuk cüzdan, 40 bin 875 Türk Lirası, 120 bin ABD Doları ve 4 bin 300 Euro ve nakit para, 72 adet telefon, 84 adet sim kart, 25 adet pos cihazı, 27 adet dizüstü bilgisayar, 18 adet hard disk ve 1 adet kaşe ve 225 gram altın ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız sergiyi inceledi

Ele geçirilen dokümanların yer aldığı sergide açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "7 gün 24 saat Siber Vatan'da suçla mücadelede siber suçlarla mücadele müdürlüğümüz faaliyetlerine devam etmektedir. Siber suçlarla şube müdürlüğümüzün yaptığı bu operasyonda yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama faaliyetleri yöneten suç şebekesine yönelik ilimiz merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirildi" dedi.

"Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarımız devam edecek"

Operasyonların devam edeceğini söyleyen Yıldız, "100 milyon lira civarında mal varlıklarına tedbir uygulandı. 23 şahısta tutuklandı. Operasyonlarımız devam edecek. Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarımız devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz kararlılıkla yasa dışı bahis sitelerine yönelik faaliyetlere yönelik mücadelemizi arttıracağımız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yasadışı Bahis Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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