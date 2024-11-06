İstanbul'da Yasak Balık Nakli Ceza Getirdi - Son Dakika
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İstanbul'da Yasak Balık Nakli Ceza Getirdi

İstanbul'da yasadışı balık naklinde 300 kg balığa el konuldu, 3 araca toplam 78 bin TL ceza verildi.

06.11.2024 17:24
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İstanbul'da yasadışı küçük boy balık nakli yapanlara ceza yağdı

300 kilogram balığa el konuldu, 3 araç sahibine 78 bin 726 TL para cezası uygulandı

İSTANBUL - İstanbul'da yasadışı küçük boy balık nakli yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 300 kilogram balığa el konuldu. Üç nakil yapan araç sahiplerine ise, toplam 78 bin 726 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Arnavutköy ve Şile'de 4 ile 5 Ekim tarihleri arasında, yasadışı küçük boy balık nakli yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde yapılan denetimlere Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri ve Arnavutköy Durusu Jandarma ekipleri, Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sancaktepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Arnavutköy ve Şile'de yapılan kontrollerde, boy yasaklarına aykırı olarak avlandığı tespit edilen 120 kilogram istavrit, 90 kilogram lüfer ve 90 kilogram tekir olmak üzere toplam 300 kilogram balığa el konuldu. Üç nakil araç sahibine ise toplam 78 bin 726 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yasak Balık Nakli Ceza Getirdi - Son Dakika

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