İstanbul\'da trafik güvenliği tehlikeye atan taksi sürücüsü yakalandı

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İstanbul'da trafik güvenliği tehlikeye atarak yayalara ayrılan kaldırımdan ilerleyen taksi sürücü yakalandı. Çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 70 TL idari para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Avcılar Haramidere Ambarlı Yolu üzerinde 19.02.2024 tarihinde yayalara ayrılan kaldırımdan ilerleyen taksici görenleri hayrete düşürdü. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülenen taksi sürücüsünün tehlikeli anları sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, aksi sürücüsünün M.K.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan şahsa çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 70 TL idari paraca cezası kesildi. Ayrıca, yakalanan taksi sürücüsüne TCK "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL