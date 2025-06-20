İstanbul'da Yeni Nesil Mafyaya Büyük Darbe - Son Dakika
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İstanbul'da Yeni Nesil Mafyaya Büyük Darbe

20.06.2025 22:43
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul'da "yeni nesil mafyalara" dev operasyon: 69 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da "yeni nesil mafya" olarak nitelendirilen, kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarını motosikletli gruplar aracılığıyla işleyen Gündoğmuşlar, Daltonlar çeteleri ile bu yapılanmalara silah temin eden yasa dışı tacirlere operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda silah, silah parçası, mermi, fişek ele geçirilirken, 69 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, son yıllarda toplum düzenini zedeleyen, kamu güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç yapılanmalarıyla ve "yeni nesil mafya" olarak nitelendirilen, özellikle kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarını motosikletli gruplar aracılığıyla işleyen organize suç çetelerine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, teknik takip ve saha gözlemlerinin ardından Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 eyleme karıştığı tespit edilen 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çetelerin yaptığı olaylar, operasyonu başlattı

Gündoğmuşlar Çetesi'nin Kağıthane'de bulunan bir eğlence mekanına el bombası atması ve Yunanistan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Daltonlar Çetesi üyesi Bünyamin Yıkar'ın sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumasına yönelik silahlı saldırı emri vermesi polis ekiplerini harekete geçirdi. Operasyonlar, Gündoğmuşlar, Daltonlar ve bu yapılanmalara silah temin eden yasa dışı tacirlere yönelik gerçekleştirildi.

Çok sayıda silah ve silah tertibatı ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 111 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet şarjör, 5 adet susturucu, 85 adet çeşitli ebatlarda fişek ve bin 7 adet silah mekanizması ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 29 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, 38 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, ele geçirilen silah ve silah tertibatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

"İstanbul'umuzun her sokak her köşe her caddesinde suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Sergide inceleme yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son 15 gün içerisinde İstanbul'umuzun 7 ilçesinde suç ve suç örgütlerine yönelik yapmış olduğu operasyonlarda tehdit ve yağma amaçlı işyeri araç ikamet koşulu anlamalarına yönelik yaptığımız operasyonlar sonucunda 69 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 38'i tutuklanmış 2'si adli kontrol işlemi almış 29 şüpheli hakkında adli işlemler devam etmektedir. İstanbul'umuzun her sokak her köşe her caddesinde suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eski - yeni çeteler fark etmeksizin mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yeni Nesil Mafyaya Büyük Darbe - Son Dakika

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