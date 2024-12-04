İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Operasyonu

İstanbul'da bebekleri haksız yere yoğun bakımda tutan şebekeye yönelik 14 kişi gözaltına alındı.

04.12.2024 11:26
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İstanbul'da yenidoğan çetesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire ve 5 sağlık çalışanının yer aldığı 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 13'üncü gününde devam ederken, çeteye yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi ve resmi belgede sahtecilik suçlarına" karışanlarına yönelik 26 Nisan ve 29 Temmuz'da İstanbul merkezli eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının da yer aldığı toplam 53 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli, sevk edildikleri adli adli makamlarca tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise birçok dijital materyal, yasadışı ilaç ve usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirildi. Yapılan çalışmaların devamında örgüt lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 16 şüphelinin daha suç eylemlerine dahil oldukları anlaşıldı.

Bebekleri günlük 8 bin lira karşılığında gereksiz yere yoğun bakım servislerinde tuttukları anlaşıldı

SGK tarafından özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve

taburcu edilmesi gereken bebeklerin, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmayı sürdürdükleri belirlendi. Yoğun bakım ünitelerinde 7 gün 24 saat bulunması zorunlu doktorun, masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı tespit edildi. Yoğun bakım servisi doktorlarının yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildiği ancak bebek hastaların durumları ağırlaştığı gün ve saatlerde görevli gösterilen doktorların başka yerde oldukları belirlendi. Yoğun bakım ünitelerinde hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde ise hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları yönünde bulgular elde edildi.

Bebeklerin günlük epikriz raporlarının gerçeğe aykırı düzenlendiği belirlendi

Yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin günlük epikriz raporlarının gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, çoğu zaman doktor tarafından düzenlenmesi gereken raporların hemşireler ya da hasta bakım elemanları tarafından doldurulduğu tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin durumu kötüleştiğinde görevli doktorların hastaneye gitmedikleri ve bebeklerin ölümü ile sonuçlandığı anlaşıldı.

Bu kapsamda bugün yapılan eşzamanlı operasyonda eş zamanlı operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire ve 5 sağlık çalışanının yer aldığı 14 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Operasyonu - Son Dakika

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