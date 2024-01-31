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İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle 7 Kişiyi Dolandıran Emekli Bankacı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle 7 Kişiyi Dolandıran Emekli Bankacı Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Yüksek Kar Vaadiyle 7 Kişiyi Dolandıran Emekli Bankacı Gözaltına Alındı

İstanbul'da yüksek kar vaadiyle 7 kişiyi 11 milyon TL dolandıran emekli bankacı ile birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi. Emekli bankacı Müjgan D.'nin mağdurlara borsada aylık yüzde 20 kar vadettiği ve bu şekilde 7 kişinin 11 milyon TL'sini dolandırdığı belirlendi. Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği, şüpheliler üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplam değeri 32 milyon TL olan 3 gayrimenkul, 6 araç, 1 motosiklet, banka hesapları ve kripto varlıklarına el koydu. Emekli bankacı Müjgan D. ile birlikte toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

31.01.2024 12:52  Güncelleme: 13:07
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İstanbul'da yüksek kar vaadiyle 7 kişiyi 11 milyon TL dolandıran emekli bankacı ile birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 7 kişinin borsada yüksek kar vaadiyle vatandaşların dolandırılması ihbarları üzerine harekete geçti. Mağdurların ifadelerini değerlendiren ekipler, gerçekleştirilen çok yönlü çalışmalar sonucu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarla emekli bankacı Müjgan G. ile aralarında Müjgan G.'nin oğlu, kızı ve kocasının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'u İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne, 1 kişi de Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

7 kişinin 11 milyon TL'sini dolandırdı

Ekiplerin çalışmalarıyla, emekli bankacı Müjgan D.'nin (63) mağdurlara borsada aylık yüzde 20 kar vadettiği, bu şekilde 7 kişinin 11 milyon TL'sini dolandırdığı belirlendi. Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği, şüpheliler üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplam değeri 32 milyon TL olan 3 gayrimenkul, 6 araç, 1 motosiklet, banka hesapları ve kripto varlıklarına el koydu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emekli bankacı Müjgan D.'nin ile birlikte toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muğla'da gözaltına alınan şüphelinin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye katılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle 7 Kişiyi Dolandıran Emekli Bankacı Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle 7 Kişiyi Dolandıran Emekli Bankacı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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