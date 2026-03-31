İstanbul'daki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

31.03.2026 17:41  Güncelleme: 17:45
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Mustafa Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda dün, görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Polis Memuru Mustafa Aydın (29), olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen ancak durumu ciddiyetini koruyan Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törenin ardından şehidin naaşı Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Şerife Aydın, babası Kamil Aydın, kız kardeşi Ayşe Firdevs Aydın, yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Mustafa Aydın'ın naaşı, tören mangası eşliğinde defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
İstanbul’da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi İstanbul'da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi
Güney Sudan’da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş İşte gizlice çekilen fotoğraflar 12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın’ın son hali ortaya çıktı Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
17:13
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
