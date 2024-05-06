İstanbul'daki olaylara tepki gösteren 5 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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İstanbul'daki olaylara tepki gösteren 5 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul\'daki olaylara tepki gösteren 5 şüpheli serbest bırakıldı

1 Mayıs'ta İstanbul'da çıkan olayların ardından gerçekleşen tutuklamalara tepki amacıyla Eskişehir'de yapılan basın açıklamasına katılarak kanuna aykırı slogan attığı gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, serbest bırakıldı.

06.05.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
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1 Mayıs'ta İstanbul'da çıkan olayların ardından gerçekleşen tutuklamalara tepki amacıyla Eskişehir'de yapılan basın açıklamasına katılarak kanuna aykırı slogan attığı gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, serbest bırakıldı.

Farklı toplulukların gençlik birimlerinin temsilcilerinin yer aldığı 'Gençlik Örgütleri' ismindeki topluluk, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir araya gelerek 1 Mayıs'ta İstanbul'da çıkan olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki göstermek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması esnasında, 'Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı mahiyette' slogan attığı belirlenen 5 şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği çalışma sonucunda M.Y., S.A.K, C.L., A.S. ve D.T. isimli 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İstanbul, 1 Mayıs, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki olaylara tepki gösteren 5 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki olaylara tepki gösteren 5 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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