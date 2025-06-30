İstanbul'daki Yaya Üst Geçidi Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
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İstanbul'daki Yaya Üst Geçidi Tedirginlik Yarattı

İstanbul\'daki Yaya Üst Geçidi Tedirginlik Yarattı
30.06.2025 09:21  Güncelleme: 09:24
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İstanbul Avcılar'da 33 yıl önce yapılan yaya üst geçidinin betonları dökülmeye başladı. Vatandaşlar, köprünün bakım görmediğini ve taşıyıcı kolonlarının paslandığını belirterek yetkililerden yenileme talep ediyor.

İstanbul Avcılar 'da 33 yıl önce yapıldığı ifade edilen yaya üst geçidinden dökülen beton parçaları vatandaşları tedirgin ediyor. 33 yıldır bakım görmediği ifade edilen köprünün taşıyıcı kolonlarının demirlerinin paslandığı görüldü.

Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde bulunan ve Avrupa Otoyolu üzerinden geçen yaya geçidinin ana taşıyıcılarında betonlar dökülmeye başladı. Betonun dökülmesiyle ortaya çıkan demirlerin paslandığı da dikkat çekti. 33 yıl önce aynı noktada üst geçit yapılmadan önce yolun karşısına geçmek isteyen kardeşini trafik kazasında kaybeden Serdar Ünlü, " Halk tedirgin. Gördüğünüz gibi burası Avrupa otoyolu. Bu köprünün çökmesi durumunda vebali kimse kaldıramaz" dedi.

"Köprünün ana taşıyıcısında betonlar dökülmüş halde"

Köprünün ana taşıyıcı betonlarının dökülmeye başladığını ifade eden Serdar Ünlü, "Öncelikle bu köprünün benim için ayrı bir değeri var. 33 yıl önce kardeşim Bayram Ünlü yolun karşısına geçerken kaybetmemizin ardından yapıldı bu köprü. O yüzden buranın takipçisiyim. Siz de gördüğünüz üzere bunlar köprünün ana taşıyıcısında betonlar dökülmüş halde. 33 yıldır bu köprüye ne bir bakım ne de başka bir şey yapılmadı. Halk tedirgin. Burası Avrupa otoyolu. Bu köprünün çökmesi durumunda vebali kimse kaldıramaz. Biz yaklaşık bir aydır burada yetkililere bağırıyoruz. Biz halk olarak buranın artık yeni nesil bir üst geçit olmasını istiyoruz. Burası Trafo mevkii buranın doğru dürüst bir bakkalı bile yok. Eczanesi bile olmayan bir mevkii. İnsanların bu üst geçidi kullanmak zorunda olduğu bir noktada. Bir an önce yetkililerin buraya el atmasını istiyoruz. Bir an önce yenilenmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Burası Avrupa yakasını birbirine bağlayan bir yol. Muhtemel faciadan tedirginiz"

Kardeşi Bayram Ünlü'yü 33 yıl önce aynı noktada trafik kazasında kaybettiğini söyleyen Ünlü, "Sol tarafımızda bir okul var. Kardeşimi de karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybettik. Onun ardından belki de Tahtakale Mahallesi ilk defa ulusal basına çıkmıştı. Devlet o zaman sesimizi duyup bu üst geçidi yapmıştı. Ancak yapılmasıyla kalındı sadece. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden herhangi bir açıklama herhangi bir tadilatla ilgili bir şey yapılmadı. Ben dikkatinizi en önemli şu noktaya çekmek istiyorum. Burası belki de İstanbul Avrupa yakasını birbirine bağlayan bir yol. Bu köprünün bir faciaya yol açmasının ardından nelere yol açmasının ardından neler olabileceğinden tedirginiz aslında" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki Yaya Üst Geçidi Tedirginlik Yarattı - Son Dakika

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