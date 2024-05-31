İstanbul\'dan Aydın\'a uyuşturucu sevkiyatı engellendi

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İstanbul'dan Aydın'a valizin içerisine yaptıkları gizli bölmede uyuşturucu getiren 3 şüpheli, narkotik köpeği Gece'ye takılırken, valiz içerisine gizlenen 4 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu satışı ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydın'a uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüpheli aracı takibe aldı. Yapılan teknik takibin ardından şüpheli araç Umurlu Mahallesi'nde durduruldu. Araçta bulunan İ.Ç., G.Ç. ve M.A. isimli 3 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu arama köpeği 'Gece' ile şüpheli araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada valizin içerisinde hazırlanan gizli bölmeye zulalanmış halde 4 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ile 2 tabanca, 2 şarjör ve 51 adet fişek ele geçirildi. Hassa burun 'Gece'nin dikkatinden kaçamayan şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN