İstanbul'dan Bonzai Getiren Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'dan Bonzai Getiren Zehir Taciri Yakalandı

İstanbul\'dan Bonzai Getiren Zehir Taciri Yakalandı

Denizli'de polisin operasyonuyla, İstanbul'dan getirilen 1500 içimlik bonzai ele geçirildi.

06.05.2025 17:54
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DENİZLİ (İHA) – İstanbul'dan temin ettiği bin 500 içimlik bozaiyi Denizli'nin Buldan ilçesinde piyasaya sürmeye hazırlanan zehir taciri, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan Buldan'a gelen S.M. adlı şüpheli, üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde yakaladı. Buldan polisi tarafından yürütülen titiz çalışmayla yakalanan şüphelinin üzerinde 3 parça halinde bin 500 içimlik sentetik bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. S.M. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'dan Bonzai Getiren Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika

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