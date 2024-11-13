İstanbul'dan Samsun'a Uyuşturucu Taşımaya 30 Yıl Hapis

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İstanbul'dan Samsun'a lüks araçlarla uyuşturucu getirenlere 30'ar yıl hapis

SAMSUN - İstanbul'dan Samsun'a lüks araçla paket paket uyuşturucu getiren 3 kişi 30'ar yıl, 1 kişi 20 yıl 3 ay, 1 kişi 16 yıl 3 ay ve 1 kişi de 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Narkotik polisi konu ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda İstanbul'dan 6 şahsın organize şekilde hareket ederek uyuşturucu naklini sağladıklarını tespit etti. Şahıslara yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kullandığı 2 adet Audi marka lüks araç tespit edildi.

Geçen yıl 23 Kasım gecesi saat 02.30 sıralarında 2 adet lüks araç Samsun il sınırlarına girdiğinde, fiziki takibe alındı. Araçların stabilize alternatif ve köy yollarını kullanarak il merkezine giriş yaptıkları tespit edildi. Samsun il merkezine giren araçların ikiye ayrılarak birinin İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne gittiği, diğerinin ise Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'ne gittiği tespit edildi. Narkotik polisi tarafından her iki araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Araçlarda ve devamında şahısların ikametinde yapılan aramada 10 kilo metamfetamin, 8 bin 332 adet sentetik ecza, 3 kilo 281 gram skunk, 64 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tüfek kartuşu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 237 bin 700 TL ve 4 bin 730 dolar para ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.E.ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.T.ise mahkemece serbest bırakıldı. 6 kişi hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklar A.E., B.E. ve M.Z. 30'ar yıl, B.A. 20 yıl 3 ay, E.D. 8 yıl ve tutuksuz yargılanan E.T. ise 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca duruşmaya gelmeyen E.T. hakkında kararla birlikte tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkartıldı.