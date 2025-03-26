İstanbul'dan Sinop'a Giden Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
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İstanbul'dan Sinop'a Giden Araç Kaza Yaptı

İstanbul\'dan Sinop\'a Giden Araç Kaza Yaptı

Kastamonu'da Ramazan Bayramı yolculuğundaki araç şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

26.03.2025 15:24
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İstanbul'dan Ramazan bayramı için Sinop'a giden vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, Kastamonu'da şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Kastamonu- Karabük karayolu Avlağıçayır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun B. (71) idaresindeki 57 DA 731 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak toprak yığınına çarpıp şarampolde takla attı. Kazada taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlara takılarak durabildi. Kazada araç sürücüsü ile Melek Ş. (83) ve Vasfiye B. (70) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak Yaralılardan Melek Ş. ile Vasfiye B.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Araçta bulunan vatandaşların Ramazan Bayramı için İstanbul'dan Sinop'un Boyabat ilçesine gitmek için seyir halinde oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'dan Sinop'a Giden Araç Kaza Yaptı - Son Dakika

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