İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe maçı öncesi karaborsa operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Eylül’de oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışları konusunda yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe- Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışları konusunda yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce 10 Eylül'de Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışının engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda karaborsa bilet satışı hazırlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan ev aramalarında ise pek çok dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmekte olduğu belirtildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe maçı öncesi karaborsa operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?