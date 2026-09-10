İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe maçı öncesi karaborsa operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe maçı öncesi karaborsa operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe maçı öncesi karaborsa operasyonu: 5 gözaltı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Eylül’de oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışları konusunda yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe- Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışları konusunda yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce 10 Eylül'de Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışının engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda karaborsa bilet satışı hazırlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan ev aramalarında ise pek çok dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmekte olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Eylül, Roma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe maçı öncesi karaborsa operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

07:10
Sevgilisiyle pavyona gitti Yaptığı hareket geceye damga vurdu
Sevgilisiyle pavyona gitti! Yaptığı hareket geceye damga vurdu
06:58
Otelde basılan iş insanı için vahim iddia: Para karşılığı çocuklarla birlikte oluyor
Otelde basılan iş insanı için vahim iddia: Para karşılığı çocuklarla birlikte oluyor
06:41
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
06:27
Yunanistan’dan Ankara’yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
23:56
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 07:30:26. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe maçı öncesi karaborsa operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement