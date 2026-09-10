İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe maçı öncesi karaborsa operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe- Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışları konusunda yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce 10 Eylül'de Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışının engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda karaborsa bilet satışı hazırlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan ev aramalarında ise pek çok dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmekte olduğu belirtildi.