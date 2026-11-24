Esenyurt'ta kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, takip ettiği vatandaşı markette silahla vurarak gasp etti. Bacağından yaralanan vatandaşın 10 bin dolarının çalındığı iddia edilirken, silahlı gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KİMLİK SORULUNCA ATEŞ AÇTI

Olay, 20 Kasım Cuma gecesi Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, bir süre takip ettiği vatandaşı markete kadar izledi. Vatandaş ile beraber markete giren şüpheli şahıs, belindeki silahı gösterip polis olduğunu iddia ederek vatandaşın üzerini aramak istedi. Şüpheli, kendisine kimlik sorulması üzerine vatandaşa saldırdı. O sırada tabancasını çıkaran şüpheli ateş ederek vatandaşı bacağından vurdu. Şüphelinin, yaraladığı vatandaşın cebinde bulunan 10 bin dolarını alarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yaşanan silahlı gasp anları ise marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin vatandaşa silah doğrulttuğu ve ateş açtığı anlar yer aldı. Olayın ardından bacağından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

MARKET SAHİBİ: ESRAR, EROİN ARAMASI YAPACAĞIM DEDİ

Yaşanan olaya şahit olan market sahibi Tolga Aksoy, "Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında oldu. Bir arkadaşım vardı yanımda. Onunla kasada duruyorduk. Arabayla bir müşteri geldi. Müşteri alışveriş yaptığı sırada arkasından uzun boylu kasklı bir kişi geldi. Kenarında silah dayalı. Sürekli silah gösteriyordu. 'Polisim' dedi. Ben inanmadım. Ondan sonra sürekli belini açarak silahını gösteriyordu. Ardından gelen müşteriyi çağırdı. 'Bir dakika gel buraya ben polisim arama yapacağım' dedi. 'Kimliğini sorgulayacağım' dedi. Sonrasında müşteri yanıma geldi. Ben de kendisine, 'Bu adam polis değil hırsız. Tedbirli olalım' dedim. Sonra içeriye geldi ve, ' Esrar, eroin araması yapacağım' dedi. Ben de olayı akışına bıraktım. Bir şey yapmadım. Müşteriyi tek yakalayıp gasp etme derdindeydi. Biz de hemen arkasından arkadaşlarla geliyoruz. O da sürekli gidip geliyordu. Adamı yalnız bırakmadık. Sonra adam geri arabaya gitti. Müşteriyi arabaya sokup götürme derdindeydi. Ben de arabada tek kaldıklarında her şeyi yapabileceğini düşündüm. Ben de, 'Polis isen kimliğini çıkar' dedim. O sırada silahını çıkardı. Bize, 'Sizinle bir işim yok' dedi. Biz de polis ile ambulansı aradık. Adamı vurdu. Burada boğuştular. Montunu çıkardı. Montundaymış parası. Montundan parayı alınca arkadaş müdahale ediyor. Burada boğuşuyorlar. Biz arkadaydık o sırada. Bacağına sıkıyor. Bacağından ekmek dolabına sekiyor" dedi.