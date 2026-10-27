İstanbul Eyüpsultan\'da silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'da silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, çuval içerisinde 1 otomatik tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında silah ticareti yaptığı belirlenen T.E. (31), 19 Ekim'de Silahtarağa Mahallesi'nde kullandığı araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, T.E.'nin silahları Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki bir parkta B.A. (29) isimli şüpheliden temin ettiğini belirledi. Şüpheliyle yeniden iletişim kurularak parkta buluşma ayarlandı. Buluşma noktasına gelen B.A., polis ekiplerince yakalandı.

B.A.'nın üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 bin 900 dolar ve cep telefonu bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tüfek, 22 kartuş, 48 fişek, 1 pala ve 4 bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, silah ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.