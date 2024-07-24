İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde denize düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde denize düşen genç kız hayatını kaybetti

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde cep telefonuyla özçekim yaparken denize düşen genç kız, bir tekne tarafından kurtarılmıştı. Ancak yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kız hayatını kaybetti. Nalan Kaya'nın cenazesinin İstanbul Arnavutköy'de defnedileceği belirtildi.

24.07.2024 09:25
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İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde denize düşüp tekne ile kurtarılan genç kız hayatını kaybetti.

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düşmüştü. Seyir halinde olan bir teknede kızın üzerinden geçmişti.

Başka bir teknin kaptanı tarafından kurtarılan Kaya, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Öte yandan Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Haliç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde denize düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde denize düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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