İstanbul Hava Sahasında Şiddetli Rüzgar ve Türbülans Riski - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Hava Sahasında Şiddetli Rüzgar ve Türbülans Riski

İstanbul Hava Sahası'nda akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve türbülans riski nedeniyle uçaklar havada zor anlar yaşadı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak için yaklaşan uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Bir uçağın pilotunun, 'Efendim şuan çok türbülans var şu an hava çok sallıyor' sözleri kayıtlara yansıdı.

14.06.2024 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Hava Sahası'nda akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve türbülans riski nedeniyle uçaklar havada zor anlar yaşadı. Bir uçağın pilotunun, "Efendim şuan çok türbülans var şu an hava çok sallıyor" sözleri kayıtlara yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiliyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapan uçaklar şiddetli rüzgara yakalanmamak ve uçuşu riske atmamak için havada tur atmak zorunda kaldı. Türbülansa girmemek için sürekli tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İzmir olmak üzere çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı. Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu "Fena bir türbülans var sağa doğru dönüyoruz" sözleri kayıtlara yansıdı. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, "Efendim şu an hava çok sallıyor" diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul, Ulaşım, Havacılık, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Hava Sahasında Şiddetli Rüzgar ve Türbülans Riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 23:58:15. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Hava Sahasında Şiddetli Rüzgar ve Türbülans Riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement