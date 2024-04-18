İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı - Son Dakika
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı

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MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.

18.04.2024 09:38
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı

ANKARA (İHA)- MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda DHKP-C\'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı - Son Dakika
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