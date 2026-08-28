İstanbul Kıyılarında Tanker Yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul Kıyılarında Tanker Yoğunluğu

İstanbul Kıyılarında Tanker Yoğunluğu
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İstanbul'un açıklarında tehlikeli yük taşıyan tankerler demirleme sahalarında bekliyor.

İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece açıklarında demirli halde bekleyen, petrol ürünleri, kimyasal maddeler ve LPG gibi tehlikeli yükleri taşıyabilen tankerler havadan görüntülendi. Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarına yakın bölümünde peş peşe sıralanan tankerler dikkat çekti.

İstanbul'un Avrupa Yakası kıyılarının hemen açıklarında demirleyen tankerler, özellikle Küçükçekmece açıklarında yoğunlaşırken, deniz üzerinde adeta tanker parkını andıran görüntüler oluşturdu. Tankerlerin bölgede bulunmasının temel nedeninin, gemilerin İstanbul Boğazı geçişi, liman operasyonları veya ilgili denizcilik işlemleri öncesinde belirlenmiş demirleme sahalarında beklemesi olduğu öğrenildi. Denizcilik düzenlemelerinde Küçükçekmece Demirleme Sahası, tehlikeli yük taşıyan gemilerin beklemesi için kullanılan sahalardan biri olarak belirleniyor. Bu bölge, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmayı bekleyen ya da Ambarlı Liman Tesisleri'ne (özellikle yakınlardaki akaryakıt ve gaz terminallerine) yanaşmak için sıra bekleyen tankerlerin güvenli mola noktasıdır.

Özellikle petrol ürünleri ve kimyasal madde taşıyan tankerler ile LPG tankerleri, taşıdıkları yüklerin niteliği nedeniyle diğer ticari gemilerden farklı güvenlik prosedürlerine tabi tutuluyor. Gemilerin gelişigüzel şekilde kıyıya yanaşması yerine belirlenen demirleme sahalarında bekletilmesi, deniz trafiğinin ve liman operasyonlarının kontrollü şekilde yürütülmesi açısından önem taşıyor. Petrol ürünleri tankerleri benzin, motorin ve benzeri petrol türevlerinin taşınmasında kullanılırken, kimyasal tankerler farklı sıvı kimyasal maddelerin taşınması için kullanılıyor. LPG tankerleri ise sıvılaştırılmış petrol gazı taşımacılığında kullanılıyor.

Boğaz trafiğinin güvenliği için bekletiliyorlar

İstanbul Boğazı, yoğun gemi trafiği nedeniyle dünyanın en kritik deniz geçiş noktalarından biri olarak öne çıkarken, özellikle tehlikeli yük taşıyan gemilerin geçişleri özel kurallara tabi tutuluyor. Bu gemilerin belirlenen demirleme sahalarında bekletilmesi, Boğaz ve liman trafiğinin kontrollü şekilde yönetilmesinin bir parçasını oluşturuyor. İstanbul'un batı kıyılarında bulunan Ambarlı Limanı ve bölgedeki diğer liman tesisleri de sıvı dökme yük ve akaryakıt ürünleri taşımacılığı açısından önemli bir konumda bulunuyor.

Kaynak: İHA

Denizcilik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Kıyılarında Tanker Yoğunluğu - Son Dakika

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